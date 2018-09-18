Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,05 artarak 95.342,73 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 995,07 puan değer kazandı. Dün, 94.347,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 387,86 puan ve yüzde 0,41 artışla 94.735,52 puandan başladı. Endeks en düşük 94.734,53 puanı, en yüksek ise 95.374,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 264'ü değer kazandı, 100'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası oldu.

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- Altının onsu 1.198,99 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,89, bileşik getirisi yüzde 25,32 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1676, sterlin/dolar paritesi 1,3125, dolar/yen paritesi 112,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,3760 liradan, avro 7,4520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,23 dolardan işlem görüyor.

