FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 95.350,37 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,49 artarak 95.350,37 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 463,50 puan değer kazandı. Dün, 94.886,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 593,45 puan ve yüzde 0,63 artışla 95.480,32 puandan başladı. Endeks en düşük 95.293,20 puanı, en yüksek ise 95.935,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95 ve sanayi endeksi yüzde 0,84 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 212'si değer kazandı, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.202,93 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1697, sterlin/dolar paritesi 1,3180, dolar/yen paritesi 112,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,3070 liradan, avro 7,3820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.202,93 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,86 dolardan işlem görüyor.

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