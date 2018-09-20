Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalarak 96.507,57 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 96,18 puan değer kaybetti. Dün 96.603,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 409,96 puan ve yüzde 0,42 artışla 97.013,71 puandan başladı. Endeks en düşük 95.522,86 puanı, en yüksek ise 97.387,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 125'i değer kazandı, 218'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.202,73 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1702, sterlin/dolar paritesi 1,3205, dolar/yen paritesi 112,23 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2760 liradan, avro 7,3540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.202,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,48 dolardan işlem görüyor.

