FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,40 değer kazanarak 97.465,23 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,40 artarak 97.465,23 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.344,14 puan değer kazandı. Dün, 96.121,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 477,68 puan ve yüzde 0,50 artışla 96.598,78 puandan başladı. Endeks en düşük 96.598,78 puanı, en yüksek ise 97.752,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,66, hizmetler endeksi yüzde 0,91, sanayi endeksi yüzde 1,31, teknoloji endeksi de yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 292'si değer kazandı, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Akbank oldu.

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- Altının onsu 1.207,51 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1777, sterlin/dolar paritesi 1,3191, dolar/yen paritesi 112,74 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2730 liradan, avro 7,3930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.207,51 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,43 dolardan işlem görüyor.

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