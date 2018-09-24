FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 98.242,63 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 artarak 98.262,63 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 254,47 puan değer kazandı. Cuma günü, 97.988,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 296,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 98.284,19 puandan başladı. Endeks en düşük 97.781,97 puanı, en yüksek ise 98.449,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,17, teknoloji endeksi ise yüzde 0,49 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 236'sı değer kazandı, 110'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.198,91 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3122, dolar/yen paritesi 112,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2180 liradan, avro 7,3240 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,91 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,62 dolardan işlem görüyor.

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