FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 99.705,36 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,16 artarak 99.705,36 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 157,92 puan değer kazandı. Dün, 99.547,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 549,36 puan ve yüzde 0,55 artışla 100.096,80 puandan başladı. Endeks en düşük 99.026,49 puanı, en yüksek ise 100.180,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 174'ü değer kazandı, 161'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

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- Altının onsu 1.199,72 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1765, sterlin/dolar paritesi 1,3153, dolar/yen paritesi 112,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1300 liradan, avro 7,2170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.199,72 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,83 dolardan işlem görüyor.

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