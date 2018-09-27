Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artarak 99.163,40 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 14,55 puan değer kazandı. Dün 99.148,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,96 puan ve yüzde 0,07 azalışla 99.083,90 puandan başladı. Endeks en düşük 98.934,15 puanı, en yüksek ise 99.768,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks ve sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i değer kazandı, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.196,12 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1709, sterlin/dolar paritesi 1,3130, dolar/yen paritesi 112,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0950 liradan, avro 7,1510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.196,12 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,89 dolardan işlem görüyor.

