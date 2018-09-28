Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02 artarak 100.318,23 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 19,49 puan değer kazandı. Dün, 100.298,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 128,63 puan ve yüzde 0,13 artışla 100.427,37 puandan başladı. Endeks en düşük 99.748,09 puanı, en yüksek ise 100.473,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 182'si değer kazandı, 170'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank ve Akbank oldu.

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- Altının onsu 1.184,48 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,48, bileşik getirisi yüzde 25,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1591, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi 113,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9970 liradan, avro 6,9550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.184,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,69 dolardan işlem görüyor.

