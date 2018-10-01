Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10 artarak 100.061,04 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 104,14 puan değer kazandı. Cuma günü, 99.956,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 118,30 puan ve yüzde 0,12 artışla 100.075,20 puandan başladı. Endeks en düşük 99.656,21 puanı, en yüksek ise 100.279,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 191'i değer kazandı, 141'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Telekom, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal oldu.

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- Altının onsu 1.185,96 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1618, sterlin/dolar paritesi 1,3046, dolar/yen paritesi 114,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9630 liradan, avro 6,9310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.185,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,06 dolardan işlem görüyor.

