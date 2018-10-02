Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,64 azalarak 97.903,29 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 633,85 puan değer kaybetti. Dün, 98.537,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 109,59 puan ve yüzde 0,11 azalışla 98.427,55 puandan başladı. Endeks en düşük 97.582,55 puanı, en yüksek ise 98.713,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,03, hizmetler endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i değer kazandı, 236'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Telekom ve Kardemir (D) oldu.

\

- Altının onsu 1.192,42 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,2957, dolar/yen paritesi 113,72 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0260 liradan, avro 6,9420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.192,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,37 dolardan işlem görüyor.

