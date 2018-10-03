Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,21 azalarak 97.952,83 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 207,90 puan değer kaybetti. Dün, 98.160,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 98.204,51 puandan başladı. Endeks en düşük 97.573,44 puanı, en yüksek ise 98.698,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 172'si değer kazandı, 165'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN Türk Telekom ve Yapı ve Kredi oldu.

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- Altının onsu 1.204,73 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,66, bileşik getirisi yüzde 26,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1566, sterlin/dolar paritesi 1,3004, dolar/yen paritesi 113,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0370 liradan, avro 6,9850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.204,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,85 dolardan işlem görüyor.

