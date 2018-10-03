FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kaybederek 97.952,83 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,21 azalarak 97.952,83 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 207,90 puan değer kaybetti. Dün, 98.160,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 98.204,51 puandan başladı. Endeks en düşük 97.573,44 puanı, en yüksek ise 98.698,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 172'si değer kazandı, 165'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN Türk Telekom ve Yapı ve Kredi oldu.

\

- Altının onsu 1.204,73 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,66, bileşik getirisi yüzde 26,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1566, sterlin/dolar paritesi 1,3004, dolar/yen paritesi 113,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0370 liradan, avro 6,9850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.204,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,85 dolardan işlem görüyor.

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldıYumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı
450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Koç/Çakıroğlu: Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı

Yumurta üreticilerinden uyarı; 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.