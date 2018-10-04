Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,62 azalarak 95.613,54 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.574,33 puan değer kaybetti. Dün, 97.187,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 144,84 puan ve yüzde 0,15 azalışla 97.043,02 puandan başladı. Endeks en düşük 95.366,69 puanı, en yüksek ise 97.071,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,42, hizmetler endeksi yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 3,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 59'u değer kazandı, 327'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Türk Telekom oldu.

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- Altının onsu 1.199,15 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1498, sterlin/dolar paritesi 1,2982, dolar/yen paritesi 114,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1840 liradan, avro 7,1270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.199,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 86,10 dolardan işlem görüyor.

