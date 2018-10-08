FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kaybederek 93.986,22 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,54 azalarak 93.986,22 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 510,57 puan değer kaybetti. Dün, 94.496,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 142,16 puan ve yüzde 0,15 azalışla 94.354,64 puandan başladı. Endeks en düşük 93.169,15 puanı, en yüksek ise 94.932,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 126'sı değer kazandı, 228'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Türk Telekom oldu.

\

- Altının onsu 1.202,01 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,84, bileşik getirisi yüzde 26,38 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1497, sterlin/dolar paritesi 1,3036, dolar/yen paritesi 113,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1840 liradan, avro 7,1100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.202,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,90 dolardan işlem görüyor.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
İzmir'e gemi ile 5 bin 391 angus getirildiİzmir'e gemi ile 5 bin 391 angus getirildi
Nobel Barış Ödülü'nü Denis Mukwege ve Nadia Murad aldı (2)Nobel Barış Ödülü'nü Denis Mukwege ve Nadia Murad aldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.