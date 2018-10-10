Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 azalarak 96.302,60 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 429,16 puan değer kaybetti. Dün 96.731,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 338,39 puan ve yüzde 0,35 artışla 97.070,15 puandan başladı. Endeks en düşük 95.867,17 puanı, en yüksek ise 97.168,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi ise yüzde 0,59 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi de yüzde 0,98 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 133'ü değer kazandı, 225'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası oldu.

\

- Altının onsu 1.186,97 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1494, sterlin/dolar paritesi 1,3157, dolar/yen paritesi 113,19 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0930 liradan, avro 7,0080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.186,97 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,95 dolardan işlem görüyor.

