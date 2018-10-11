FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 93.939,27 puana düştü - Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1562, sterlin/dolar paritesi 1,3199, dolar/yen paritesi 112,22 düzeyinde seyrediyor - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9620 liradan, avro 6,9050 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalarak 93.939,27 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 501,42 puan değer kaybetti. Dün, 94.440,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 516,02 puan ve yüzde 0,55 azalışla 93.924,67 puandan başladı. Endeks en düşük 93.480,39 puanı, en yüksek ise 94.698,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi de yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 91'i değer kazandı, 283'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim ve ASELSAN oldu.

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- Altının onsu 1.204,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1562, sterlin/dolar paritesi 1,3199, dolar/yen paritesi 112,22 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9620 liradan, avro 6,9050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.204,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,89 dolardan işlem görüyor.

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