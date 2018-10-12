FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1577, sterlin/dolar paritesi 1,3210, dolar/yen paritesi 112,28 düzeyinde seyrediyor - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9240 liradan, avro 6,8630 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,41 artarak 95.137,22 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 389,68 puan değer kazandı. Dün, 94.747,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 947,86 puan ve yüzde 1 artışla 95.695,39 puandan başladı. Endeks en düşük 93.389,22 puanı, en yüksek ise 96.008,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 164'ü değer kazandı, 178'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve ASELSAN oldu.

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- Altının onsu 1.220,15 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1577, sterlin/dolar paritesi 1,3210, dolar/yen paritesi 112,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9240 liradan, avro 6,8630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.220,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,6 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün ortası

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