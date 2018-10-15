Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,57 artarak 98.117,45 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.520,03 puan değer kazandı. Cuma günü, 96.657,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 689,54 puan ve yüzde 0,71 artışla 97.346,96 puandan başladı. Endeks en düşük 97.346,96 puanı, en yüksek ise 98.201,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,34, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi de yüzde 2,32, sanayi endeksi de yüzde 1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 318'i değer kazandı, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim, Türk Hava Yolları ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.230,85 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1589, sterlin/dolar paritesi 1,3150, dolar/yen paritesi 111,76 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8220 liradan, avro 6,7510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.230,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,30 dolardan işlem görüyor.

