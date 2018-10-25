FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 112'si değer kazandı, 241'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6820 liradan, avro 6,4990 liradan satılıyor - Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.232,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,31 dolardan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,06 azalarak 92.638,17 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 54,00 puan değer kaybetti. Dün 92.692,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 420,09 puan ve yüzde 0,45 azalışla 92.272,08 puandan başladı. Endeks en düşük 91.958,23 puanı, en yüksek ise 92.747,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 112'si yükseldi, 241'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Turkcell ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.232,45 dolar seviyesinde bulunuyor

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1411, sterlin/dolar paritesi 1,2902, dolar/yen paritesi 112,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6820 liradan, avro 6,4990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.232,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,05 dolardan işlem görüyor.

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