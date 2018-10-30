Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalarak 89.912,47 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 629,06 puan değer kaybetti. Cuma günü 90.541,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 342,16 puan ve yüzde 0,38 artışla 90.883,69 puandan başladı. Endeks en düşük 89.532,16 puanı, en yüksek ise 91.387,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi de yüzde 2 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 120'si yükseldi, 241'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.223,57 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,43, bileşik getirisi yüzde 24,80 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,2759, dolar/yen paritesi 112,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5260 liradan, avro 6,2830 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,70 dolardan işlem görüyor.

