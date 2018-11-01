FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.560,02 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 257'si değer kazandı, 105'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5730 liradan, avro 6,3530 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,51 artarak 91.560,02 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.359,31 puan değer kazandı. Dün 90.200,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 52,87 puan ve yüzde 0,06 artışla 90.253,58 puandan başladı. Endeks en düşük 89.950,14 puanı, en yüksek ise 91.582,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,95, teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi de yüzde 1,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 257'si yükseldi, 105'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Koza Altın oldu.

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- Altının onsu 1.224,01 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,23, bileşik getirisi yüzde 24,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1382, sterlin/dolar paritesi 1,2909, dolar/yen paritesi 112,98 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5730 liradan, avro 6,3530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.224,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,36 dolardan işlem görüyor.

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