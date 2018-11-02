FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.853,15 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü değer kazandı, 130'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4690 liradan, avro 6,2570 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artarak 92.853,15 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 465,74 puan değer kazandı. Dün 92.387,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 619,11 puan ve yüzde 0,67 artışla 93.006,52 puandan başladı. Endeks en düşük 92.478,02 puanı, en yüksek ise 93.503,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24 ve hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,74 ve sanayi endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.235,44 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,67, bileşik getirisi yüzde 23,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1436, sterlin/dolar paritesi 1,3026, dolar/yen paritesi 112,77 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4690 liradan, avro 6,2570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.235,44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,91 dolardan işlem görüyor.

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