FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 13:18 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.375,92 puana düştü - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 161'i değer kazandı, 184'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3560 liradan, avro 6,1120 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalarak 95.375,92 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 571,81 puan değer kaybetti. Dün 95.947,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 199,04 puan ve yüzde 0,21 artışla 96.146,78 puandan başladı. Endeks en düşük 95.241,03 puanı, en yüksek ise 96.282,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 161'i yükseldi, 184'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Türk Telekom oldu.

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- Altının onsu 1.233,65 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,21, bileşik getirisi yüzde 21,23 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1407, sterlin/dolar paritesi 1,3054, dolar/yen paritesi 113,16 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3560 liradan, avro 6,1120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.233,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,77 dolardan işlem görüyor.

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