FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.726,85 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 247'si değer kazandı, 96'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3280 liradan, avro 6,1290 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artarak 95.726,85 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 999,18 puan değer kazandı. Dün 94.727,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 79,65 puan ve yüzde 0,08 azalışla 94.648,02 puandan başladı. Endeks en düşük 94.262,05 puanı, en yüksek ise 95.789,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 1 ve teknoloji endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 247'si yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, ASELSAN ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.234,21 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,45, bileşik getirisi yüzde 21,50 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1494, sterlin/dolar paritesi 1,3165, dolar/yen paritesi 113,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3280 liradan, avro 6,1290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.234,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,80 dolardan işlem görüyor.

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