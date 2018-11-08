FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.071,90 puana düştü - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 110'u değer kazandı, 243'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4280 liradan, avro 6,2120 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 azalarak 94.071,90 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.421,40 puan değer kaybetti. Dün 95.493,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,41 puan ve yüzde 0,03 artışla 95.521,71 puandan başladı. Endeks en düşük 94.060,60 puanı, en yüksek ise 95.641,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 110'u yükseldi, 243'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.222,90 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,44, bileşik getirisi yüzde 21,48 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1415, sterlin/dolar paritesi 1,3111, dolar/yen paritesi 113,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4280 liradan, avro 6,2120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,71 dolardan işlem görüyor.

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