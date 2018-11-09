FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.528,44 puana düştü - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 96'sı değer kazandı, 271'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5130 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 azalarak 92.528,44 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 977,78 puan değer kaybetti. Dün 93.506,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 208,51 puan ve yüzde 0,22 azalışla 93.297,72 puandan başladı. Endeks en düşük 92.311,76 puanı, en yüksek ise 93.697,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 1,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 96'sı yükseldi, 271'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.

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- Altının onsu 1.220,10 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,71, bileşik getirisi yüzde 21,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1335, sterlin/dolar paritesi 1,3000, dolar/yen paritesi 113,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5130 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.220,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,98 dolardan işlem görüyor.

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