Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 azalarak 92.774,61 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 64,59 puan değer kaybetti. Cuma günü 92.839,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 166,58 puan ve yüzde 0,18 artışla 93.005,79 puandan başladı. Endeks en düşük 92.665,24 puanı, en yüksek ise 93.695,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,03 ve hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 176'sı yükseldi, 193'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.207,07 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,74, bileşik getirisi yüzde 21,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1254, sterlin/dolar paritesi 1,2844, dolar/yen paritesi 113,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4900 liradan, avro 6,1820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.207,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,27 dolardan işlem görüyor.

