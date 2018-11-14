FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.961,78 puana yükseldi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 180'i değer kazandı, 161'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, avro 6,1620 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artarak 92.961,78 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 253,23 puan değer kazandı. Dün 92.708,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 178 puan ve yüzde 0,19 azalışla 92.530,56 puandan başladı. Endeks en düşük 91.945,76 puanı, en yüksek ise 92.990,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve hizmetler endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 180'i yükseldi, 161'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Koza Anadolu Metal oldu.

\

- Altının onsu 1.198,79 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,14, bileşik getirisi yüzde 20,05 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1272, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi 113,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, avro 6,1620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,40 dolardan işlem görüyor.

PARTNERBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız Bugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız
Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertliEsnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli
TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanıTOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttu

Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttu

Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.