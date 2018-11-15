FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.915,32 puana geriledi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 178'i değer kazandı, 166'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4400 liradan, avro 6,1500 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalarak 92.915,32 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 371,84 puan değer kaybetti. Dün 93.287,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 236,18 puan ve yüzde 0,25 artışla 93.523,34 puandan başladı. Endeks en düşük 92.695,30 puanı, en yüksek ise 94.002,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 178'i yükseldi, 166'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

\

- Altının onsu 1.210,97 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1283, sterlin/dolar paritesi 1,2798, dolar/yen paritesi 113,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4400 liradan, avro 6,1500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.210,97 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,92 dolardan işlem görüyor.

Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyorNetflix ücretleri yarı yarıya düşüyor
Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 
Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerindeRapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde

Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.