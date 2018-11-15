Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalarak 92.915,32 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 371,84 puan değer kaybetti. Dün 93.287,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 236,18 puan ve yüzde 0,25 artışla 93.523,34 puandan başladı. Endeks en düşük 92.695,30 puanı, en yüksek ise 94.002,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 178'i yükseldi, 166'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

\

- Altının onsu 1.210,97 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1283, sterlin/dolar paritesi 1,2798, dolar/yen paritesi 113,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4400 liradan, avro 6,1500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.210,97 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,92 dolardan işlem görüyor.

