Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artarak 93.433,59 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 136,76 puan değer kazandı. Dün 93.296,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 489,07 puan ve yüzde 0,52 artışla 93.785,90 puandan başladı. Endeks en düşük 93.214,88 puanı, en yüksek ise 94.308,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 218'i yükseldi, 131'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.215,79 dolar seviyesinde bulunuyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,12, bileşik getirisi yüzde 20,03 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi 113,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3530 liradan, avro 6,0680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.215,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,62 dolardan işlem görüyor.

