Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artarak 92.881,67 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 252,87 puan değer kazandı. Dün 92.628,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,23 puan ve yüzde 0,05 azalışla 92.581,57 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.483,45 puanı, en yüksek ise 92.931,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 0,08 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 209'u yükseldi, 142'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.222,99 dolar seviyesinde bulunuyor

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,2853, dolar/yen paritesi 112,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2880 liradan, avro 6,0210 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,75 dolardan işlem görüyor.

