Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artarak 92.105,55 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 304,70 puan değer kazandı. Dün 91.800,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 335,28 puan ve yüzde 0,37 yükselişle 92.136,13 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.454,45 puanı, en yüksek 92.326,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 159'u yükseldi, 189'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Kardemir (D) oldu.

\

- Altının onsu 1.244,40 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1337, sterlin/dolar paritesi 1,2537, dolar/yen paritesi 113,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3570 liradan, avro 6,0780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.244,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,40 dolardan işlem görüyor.

