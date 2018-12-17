FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 artarak 90.749,59 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 230'u yükseldi, 133'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3800 liradan, avro 6,1050 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 artarak 90.749,59 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 220,95 puan değer kazandı. Cuma günü 90.528,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 67 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 90.595,64 puandan başladı. Endeks, en düşük 89.933,04 puanı, en yüksek 90.995,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 230 yükseldi, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Koza Anadolu Metal oldu.

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- Altının onsu 1.239,23 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1343, sterlin/dolar paritesi 1,2612, dolar/yen paritesi 113,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3800 liradan, avro 6,1050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.239,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,61 dolardan işlem görüyor.

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