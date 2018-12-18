Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artarak 90.089,40 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 127,49 puan değer kazandı. Dün 89.961,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 266,76 puan ve yüzde 0,30 azalışla 89.695,14 puandan başladı. Endeks, en düşük 89.567,01 puanı, en yüksek 90.181,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 153'ü yükseldi, 183'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve VakıfBank oldu.

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- Altının onsu 1.249,77 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,2648, dolar/yen paritesi 112,39 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.249,77 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,78 dolardan işlem görüyor.

