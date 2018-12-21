FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 13:15 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalarak 91.276,52 puana indi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 123'ü yükseldi, 229'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3010 liradan, avro 6,0640 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalarak 91.276,52 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 577,56 puan değer kaybetti. Dün 91.854,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 76,54 puan ve yüzde 0,08 azalışla 91.777,54 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.916,29 puanı, en yüksek 92.024,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 123'ü yükseldi, 229'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

\

- Altının onsu 1.256,95 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1426, sterlin/dolar paritesi 1,2659, dolar/yen paritesi 111,16 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3010 liradan, avro 6,0640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.256,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,22 dolardan işlem görüyor.

PARTNERiPhone'lara bir yasak daha yolda!iPhone'lara bir yasak daha yolda!
İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalıİzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı
17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Ev alacaklara bir müjde daha! bir banka daha konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Ev alacaklara bir müjde daha! bir banka daha konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.