FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 92.193,12 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 115'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3000 liradan, avro 6,0510 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 92.193,12 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 332,37 puan değer kazandı. Cuma günü 91.860,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 278,10 puan ve yüzde 0,30 artışla 92.138,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.863,90 puanı, en yüksek 92.435,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Telekom ve Halkbank oldu.

\

- Altının onsu 1.262,25 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1404, sterlin/dolar paritesi 1,2658, dolar/yen paritesi 111,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3000 liradan, avro 6,0510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.262,25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,02 dolardan işlem görüyor.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destekMakina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek
Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldıAkbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı

Akbank/Binbaşgil: Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

“Okul Liderliği Sertifika Programı” başlıyor

“Okul Liderliği Sertifika Programı” başlıyor

Alarko Malatya'daki hidroelektrik santralini devretti

Alarko Malatya'daki hidroelektrik santralini devretti

Sanayinin 2017’de üretimden satışları yüzde 28.41 arttı

Sanayinin 2017’de üretimden satışları yüzde 28.41 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.