FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 186'sı yükseldi, 157'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2890 liradan, avro 6,0380 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artarak 91.100,73 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 98,56 puan değer kazandı. Dün 91.002,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 791,06 puan ve yüzde 0,87 yükselişle 91.793,23 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.060,18 puanı, en yüksek 91.911,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 186'sı yükseldi, 157'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Koza Anadolu Metal ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.273,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,01, bileşik getirisi yüzde 19,91 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1398, sterlin/dolar paritesi 1,2637, dolar/yen paritesi 110,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2890 liradan, avro 6,0380 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.273,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,52 dolardan işlem görüyor.

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