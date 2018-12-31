FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 206'sı yükseldi, 123'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2840 liradan, avro 6,0480 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artarak 90.538,85 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 103,52 puan değer kazandı. Cuma günü 90.435,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 239,78 puan ve yüzde 0,27 yükselişle 90.675,11 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.323,93 puanı, en yüksek 90.732,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 206'sı yükseldi, 123'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gersan Elektrik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.282,10 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,80, bileşik getirisi yüzde 19,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1437, sterlin/dolar paritesi 1,2744, dolar/yen paritesi 110,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2840 liradan, avro 6,0480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.282,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,15 dolardan işlem görüyor.

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