FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 293'ü yükseldi, 67'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4250 liradan, avro 6,1870 liradan satılıyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 artarak 88.532,98 puana çıktı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.133,96 puan değer kazandı. Dün 87.399,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 495,17 puan ve yüzde 0,57 artışla 87.894,19 puandan başladı. Endeks, en düşük 87.894,19 puanı, en yüksek 88.599,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,05, teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 0,90, hizmetler endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 293'ü yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.290 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,79, bileşik getirisi yüzde 19,67 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1368, sterlin/dolar paritesi 1,271, dolar/yen paritesi 108,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4250 liradan, avro 6,1870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.290 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,01 dolardan işlem görüyor.

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