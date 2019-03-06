Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,86 artışla 104.621,27 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 890,68 puan değer kazandı. Dün 103.730,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 295,50 puan ve yüzde 0,28 artışla 104.026,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.809,53 puanı, en yüksek 104.785,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 111'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel, Petkim ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.285,89 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,85, bileşik getirisi yüzde 18,65 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1301, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi 111,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,0860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,45 dolardan işlem görüyor.

