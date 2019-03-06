FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 111'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,0860 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,86 artışla 104.621,27 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 890,68 puan değer kazandı. Dün 103.730,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 295,50 puan ve yüzde 0,28 artışla 104.026,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.809,53 puanı, en yüksek 104.785,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 111'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel, Petkim ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.285,89 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,85, bileşik getirisi yüzde 18,65 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1301, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi 111,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,0860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,45 dolardan işlem görüyor.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyorİİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor
“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Kilosu 100 lira! Fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor

Kilosu 100 lira! Fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.