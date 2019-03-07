FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 163'ü yükseldi, 182'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4420 liradan, avro 6,1660 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 artışla 103.724,84 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 271,99 puan değer kazandı. Dün 103.452,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 400,75 puan ve yüzde 0,39 artışla 103.853,59 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.154,66 puanı, en yüksek 103.913,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yatay seyretti, teknoloji endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 163'ü yükseldi, 182'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.285,95 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,04, bileşik getirisi yüzde 18,5 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1313 sterlin/dolar paritesi 1,3163, dolar/yen paritesi 111,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4420 liradan, avro 6,1660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,58 dolardan işlem görüyor.

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