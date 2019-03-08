FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 100'ü yükseldi, 254'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4660 liradan, avro 6,1330 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 azalışla 101.517,31 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 765,37 puan değer kaybetti. Dün 102.282,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 54,64 puan ve yüzde 0,05 artışla 102.337,33 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.174,35 puanı, en yüksek 102.463,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 100'ü yükseldi, 254'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

- Altının onsu 1.294,09 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1213 sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi 111,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4660 liradan, avro 6,1330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,09 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,17 dolardan işlem görüyor.

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