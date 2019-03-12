FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i yükseldi, 138'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4410 liradan, avro 6,1400 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 101.444,68 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 594,26 puan değer kazandı. Dün, 100.850,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 614,71 puan ve yüzde 0,61 artışla 101.465,13 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.164,07 puanı, en yüksek 101.681,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i yükseldi, 138'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel Elektronik ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.297,14 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,80, bileşik getirisi yüzde 18,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1273 sterlin/dolar paritesi 1,3195, dolar/yen paritesi 111,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4410 liradan, avro 6,1400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.297,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,24 dolardan işlem görüyor.

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