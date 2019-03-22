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Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 51'i yükseldi, 324'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5450 liradan, avro 6,2720 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,81 azalışla 101.533,25 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.874,54 puan değer kaybetti. Dün 103.407,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 245,71 puan ve yüzde 0,24 artışla 103.653,50 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.018,51 puanı, en yüksek 103.755,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,28, sanayi endeksi yüzde 1,71, teknoloji endeksi yüzde 2,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 51'i yükseldi, 324'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.313,36 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,68, bileşik getirisi yüzde 18,46 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,3099, dolar/yen paritesi 110,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5450 liradan, avro 6,2720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.313,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,32 dolardan işlem görüyor.

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