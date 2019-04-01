Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 artışla 93.961,10 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 176,92 puan değer kazandı. Cuma günü 93.784,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 124,25 puan ve yüzde 0,13 artışla 93.908,43 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.864,50 puanı, en yüksek 94.472,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 114'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.290,74 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1237, sterlin/dolar paritesi 1,3092, dolar/yen paritesi 111,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6280 liradan, avro 6,3420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.290,74 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,70 dolardan işlem görüyor.

