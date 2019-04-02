Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 artışla 94.516,73 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 415,45 puan değer kazandı. Dün 94.101,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 466,20 puan ve yüzde 0,50 azalışla 93.635,07 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.132,28 puanı, en yüksek 94.668,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 1,04, sanayi endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 233'ü yükseldi, 104'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.288,65 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1204, sterlin/dolar paritesi 1,3052, dolar/yen paritesi 111,36 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5620 liradan, avro 6,2380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.288,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,63 dolardan işlem görüyor.

