FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si yükseldi, 124'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, avro 6,3490 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 artışla 95.151,22 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 710,11 puan değer kazandı. Dün 94.441,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 94.477,87 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.297,26 puanı, en yüksek 95.343,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 1,65, teknoloji endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi de yüzde 0,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si yükseldi, 124'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

- Altının onsu 1.291,14 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,70, bileşik getirisi yüzde 21,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1228, sterlin/dolar paritesi 1,3161, dolar/yen paritesi 111,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, avro 6,3490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.291,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,36 dolardan işlem görüyor.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacakISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak
Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildiBebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.