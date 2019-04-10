FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı yükseldi, 200'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6770 liradan, avro 6,4100 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 azalışla 97.845,60 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 289,70 puan değer kaybetti. Dün, 98.135,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 269,38 puan ve yüzde 0,27 artışla 98.404,68 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.291,89 puanı, en yüksek 98.456,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,81, sanayi endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı yükseldi, 200'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve VakıfBank oldu.

- Altının onsu 1.304,86 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1279, sterlin/dolar paritesi 1,3082, dolar/yen paritesi 111,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6770 liradan, avro 6,4100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.304,86 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,25 dolardan işlem görüyor.

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