FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 184'ü yükseldi, 155'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7180 liradan, avro 6,4600 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,37 artışla 97.371,10 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 356,08 puan değer kazandı. Dün, 97.015,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 212,15 puan ve yüzde 0,22 artışla 97.227,16 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.622,79 puanı, en yüksek 97.530,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 184'ü yükseldi, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.304,79 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1278, sterlin/dolar paritesi 1,3089, dolar/yen paritesi 111,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7180 liradan, avro 6,4600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.304,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,40 dolardan işlem görüyor.

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