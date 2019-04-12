FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 297'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8110 liradan, avro 6,5790 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,94 azalışla 95.168,28 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 904,71 puan değer kaybetti. Dün, 96.072,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 351,30 puan ve yüzde 0,37 azalışla 95.721,69 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.028,49 puanı, en yüksek 95.736,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,38 ve sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 297'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.294,40 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,3072, dolar/yen paritesi 111,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8110 liradan, avro 6,5790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,74 dolardan işlem görüyor.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildiYürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı
Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladıMarmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.