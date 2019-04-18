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Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 105'i yükseldi, 251'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8450 liradan, avro 6,5940 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,24 azalışla 96.988,94 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.214,26 puan değer kaybetti. Dün 98.203,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 291,29 puan ve yüzde 0,30 azalışla 97.911,90 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.768,90 puanı, en yüksek 97.912,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi de yüzde 0,77 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 105'i yükseldi, 251'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Halkbank ve VakıfBank oldu.

- Altının onsu 1.275,43 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,38, bileşik getirisi yüzde 21,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1252, sterlin/dolar paritesi 1,3011, dolar/yen paritesi 111,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8300 liradan, avro 6,5740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.275,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,61 dolardan işlem görüyor.

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